Non solo il nome di Mehdi Taremi in cima alla lista dell’Inter per rinforzare l’attacco in caso di addio di Sanchez. Secondo La Gazzetta dello Sport, “ci sono anche altre piste, altri giocatori che l’Inter monitora e di cui conosce perfettamente la situazione. Un nome è quello di Martial del Manchester United: contratto in scadenza a giugno, i Red Devils vogliono liberarsene già a gennaio, il profilo piace da sempre ad Ausilio nonostante la parabola discendente”, si legge sulla rosea.