Repubblica – Inter, caos Lukaku: Taremi molto apprezzato per sostituirlo

La Repubblica fa un nome nuovo per l'attacco dell'Inter in caso di mancato ritorno di Romelu Lukaku: è quello di Mehdi Taremi

Il tormentone Romelu Lukaku è nel vivo. La Repubblica fa un nome nuovo per l'attacco dell'Inter in caso di mancato ritorno di Big Rom: è quello di Mehdi Taremi del Porto. Ecco quanto evidenziato dal sito del quotidiano dopo gli ultimissimi sviluppi attorno al belga.

"Inter è caos Lukaku: l’Inter, nella giornata di ieri, ha trovato l’accordo economico con il Chelsea per 35 milioni di euro più bonus. Anche la Juventus, però, ha chiuso l’accordo con i londinesi per una cifra vicina ai 40 milioni. La palla passa al calciatore, che ieri non ha risposto alle chiamate dei dirigenti nerazzurri. Le alternative? Marotta-Ausilio-Inzaghi apprezzano molto Mehdi Taremi del Porto", si legge.