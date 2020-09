Sky – Vidal-Barça, ancora stallo: addio rinviato. E l’Inter interviene per sbloccare l’affare

Non si è ancora sbloccato lo stallo tra Arturo Vidal e il Barcellona in merito alla risoluzione consensuale del contratto che lega il centrocampista cileno ai blaugrana. L’Inter, che attende sviluppi prima di tesserare il giocatore e regalarlo ad Antonio Conte, secondo Sky Sport starebbe provando ad accelerare le pratiche.

I nerazzurri, infatti, sarebbero scesi in campo direttamente per parlare con il Barcellona e, magari, corrispondere un minimo indennizzo in grado di sbrogliare la matassa. Al momento risulta difficile immaginare che l’affare si sblocchi entro il weekend. Più probabile, invece, che tutto venga rinviato all’inizio della prossima settimana.

(Fonte: Sky Sport)