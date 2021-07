Ts – Inter su Raspadori: stanziata questa cifra importante. E c’è la possibilità di…

Il club nerazzurro interessato al giovane attaccante del Sassuolo

Giacomo Raspadori è sempre nei pensieri dell'Inter. A confermarlo è stato anche Giovanni Carnevali che ha parlato a margine dell’evento di apertura del calciomercato a Rimini: "Con l'amico Beppe (Marotta, ndr) ne abbiamo parlato, ma è normale, con l'Inter abbiamo un ottimo rapporto". Secondo quanto riporta Tuttosport , per il giovane i nerazzurri hanno stanziato 20 milioni più bonus.

"Offerta che partirà sicuramente se dovesse essere ceduto Lautaro Martinez ; ma attenzione a quello che potrebbe succedere nel corso dell’estate, soprattutto se l’Inter dovesse piazzare in uscita elementi offensivi come Pinamonti e Salcedo (o lo stesso Sanchez in caso di offerte, visto il pesante ingaggio da 7 milioni); con la possibilità di mettere sul tavolo un'offerta più elaborata".