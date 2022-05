Inter, no a 40 milioni per Scamacca: “Stanziato il budget, Sassuolo già informato”

13 gol in 33 partite di Serie A: è questo il bottino di Gianluca Scamacca, nel mirino dell'Inter per l'estate. Ecco il budget per il colpo

Alessandro Cosattini

13 gol in 33 partite di Serie A. È questo il bottino di Gianluca Scamacca in stagione con la maglia del Sassuolo. L'Inter da mesi ormai osserva con grande attenzione i progressi dell'attaccante e sta studiando una possibile operazione con il club neroverde per l'estate. Dei dettagli parla oggi Calciomercato.com.

"L’Inter è stata chiarissima, i nerazzurri hanno confermato l’interesse verso il calciatore ma spiegando al Sassuolo di non essere disposti a spingersi oltre a un’offerta di 20-25 milioni tutto compreso. I neroverdi per adesso sono fermi sulle proprie posizioni, convinti che il valore di Scamacca non sia inferiore ai 35-40 milioni di euro. Al mercato il responso definitivo, probabilmente in estate scopriremo chi ha ragione, ma di sicuro l’Inter ha fissato il proprio tetto e non si spingerà oltre", si legge.