Di Marzio – Meyer, ‘Il nuovo de Bruyne’ ha 15 anni: “E’ già stato a Milano dall’Inter”

C'è un nuovo talento che brilla in Danimarca e che tanti già paragonano a Kevin de Bruyne. E' già stato in Italia, l'Inter lo vuole

C'è un nuovo talento che brilla in Danimarca e che tanti già paragonano a Kevin de Bruyne. Il parallelo è pesante, soprattutto se il protagonista è un ragazzo di nemmeno 16 anni. Mads Beyer, però, è uno di quei giovani che rubano subito l'occhio e che conquistano al volo gli osservatori. Tutti convinti che presto diventerà un top mondiale. Non a caso Inter , Juventus e Milan lo hanno già messo pesantemente nel mirino. Centrocampista tecnico e con grande visione di gioco, nonostante i suoi 187cm Beyer è dotato anche di grande velocità, tanto che può giocare in più ruoli: trequartista, mezzala e, all'occorrenza, anche da laterale.

Di recente, sostiene Gianluca Di Marzio, il giocatore del Brondby è stato in Italia per visitare i centri sportivi delle tre big del nostro campionato. Già l'anno scorso sulle sue tracce si era fiondata l'Atalanta, sempre in prima linea sui giovani. Mads, però, non si sentiva ancora pronto al grande salto, a differenza di ora. Beyer in rampa di lancio verso l'Italia: Inter, Juventus e Milan in battaglia per portarselo a casa.