CM – L’Inter piomba sulla nuova stella norvegese: “Destinato a lasciare il segno come Haaland”

C'è un nuovo giovane talento sui taccuini dell'Inter. Un ragazzo norvegese di 16 anni che, tanti scommettono, lascerà il segno

"Andreas Schjelderup è l'ultimo talento del calcio norvegese, un ragazzo destinato a lasciare il segno come i più mediatici Haaland, Odegaard e Hauge (...). Il ragazzo classe 2004 ha scelto di fare uno step intermedio. Niente salto immediato in una big, meglio passare per una piazza che sa valorizzare i giovani. Psv, Ajax, Juventus e Bayern Monaco. ​Schjelderup ha deciso di accettare la proposta del ​Nordsjælland (...). Esterno offensivo in grado di giocare anche da seconda punta, a ​16 anni e 248 giorni ha fatto il suo esordio con i grandi. In questa stagione ha segnato 3 gol in 12 partite e il suo nome è finito nella lista del Guardian dei 60 giovani da seguire. Un profilo finito sul taccuino dell'Inter, che ha mosso i suoi scout per seguirlo da vicino".