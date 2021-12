Sky – Inter, Dimarco rinnova: ecco quanto guadagnerà fino al 2026

Come vi abbiamo riportato, in queste ore Federico Dimarco si è recato nella sede dell'Inter per porre la sua firma sul rinnovo di contratto

Marco Macca

Come vi abbiamo riportato, in queste ore Federico Dimarco si è recato nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione per porre la sua firma sul rinnovo di contratto fino al 2026 con il club nerazzurro. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il calciatore guadagnerà circ due milioni di euro a stagione con il nuovo accordo:

"Il nuovo accordo legherà il terzino sinistro all'Inter fino al 2026 e Dimarco percepirà un ingaggio vicino ai 2 milioni di euro a stagione, destinato a salire grazie ad alcuni bonus", si legge.

(Fonte: Sky Sport)