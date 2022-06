CdS – Inter, stipendio Dybala: “5,5mln? Se Lautaro e Brozovic guadagnano di più…”

"Ieri c’è stato un nuovo aggiornamento tra Dybala e il suo entourage. Il giocatore ha ormai dato il via libera a indossare i colori nerazzurri, tuttavia, dopo aver guadagnato 7,5 milioni di euro a stagione con l’ultimo contratto alla Juventus e aver visto sfumare un rinnovo da 8 più 2, diventa complicato accettare un ridimensionamento. L’Inter, infatti, ha messo sul tavolo un quadriennale da 5,5 milioni di base fissa, con premi complessivi per altri 1,5. Nell’appuntamento della scorsa settimana, i dirigenti nerazzurri hanno spiegato che i conti del club obbligano a rimanere entro certi parametri. Si sono sentiti rispondere, però, che sia a Brozovic sia a Lautaro, come quota fissa, è stato garantito uno stipendio maggiore".