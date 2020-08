Inter, strategia chiara: sì a Tonali. Poi un esterno e un altro mediano. E occhio alla sorpresa

Jan Vertonghen era uno dei nomi a zero sul taccuino dell’Inter per rinforzare la difesa nel caso di uscita di uno dei centrali attualmente in rosa. Ma ora gli scenari sono cambiati e il club nerazzurro ha altre priorità sul mercato. Come conferma La Gazzetta dello Sport, che dà il centrale belga vicino all’approdo in Portogallo: “Il Benfica, che deve avere grandi ambizioni, gli ha messo sotto il naso un bel triennale. Vertonghen non ha firmato, ma sta pensando seriamente di farlo.

L’Inter è in una fase di meditazione: normale che sia così quando sei in corsa per vincere l’Europa League. Ma la strategia è fin troppo chiara, una tavola apparecchiata per Tonali (la Juve non l’ha preso a gennaio e ha capito da un pezzo che non ci sono margini per inserirsi), un altro centrocampista in base alle uscite (Gagliardini e/o Vecino), un esterno di centrocampo e magari una sorpresa. Tornando a Vertonghen, sarebbe una bella mossa se uscisse uno tra Godin e Skriniar. Ma siccome Jan ha abbastanza fretta e l’Inter no, normale che Vertonghen sia allettato dal triennale del Benfica”.