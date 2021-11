Inter, Di Marzio svela la strategia di mercato: “Il club interverrà così”

L'esperto di mercato di Sky Sport ha svelato la strategia di mercato dell'Inter in vista di gennaio, ma non soltanto

Massima attenzione alle occasioni. L’Inter guarderà soprattutto alle opportunità sul mercato, come svelato anche da Gianluca Di Marzio. Ecco le parole dell’esperto di mercato di Sky Sport verso gennaio e non soltanto: “La speranza dei tifosi è che non ci siano più sacrifici in stile Lukaku o Hakimi, mi pare che i rinnovi di Lautaro e Barella vadano in questa direzione. L’occasione di prendere Onana è da cogliere, se blocchi un giocatore per il futuro è perché hai la possibilità di intervenire. C’è la possibilità da parte dei dirigenti di portare avanti determinate situazioni per rinnovi e non solo, per bloccare giocatori a scadenza".