CM – Inter, Sanchez via a gennaio? La strategia del club per l’attacco

I dirigenti nerazzurri hanno le idee chiare e si stanno già muovendo in vista della finestra invernale di calciomercato

A gennaio può arrivare un nuovo attaccante in casa Inter. Tutto dipende da Alexis Sanchez, che dopo il Sassuolo si è sfogato e già nella finestra invernale può dire addio. Dello scenario ha parlato così oggi Calciomercato.com: "Come detto e confermato anche dall'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, l'Inter ha chiesto ufficialmente Gianluca Scamacca la scorsa estate ma non è riuscita a liberare spazio in attacco per piazzare l'affondo. A gennaio la strategia non cambierà, con Sanchez sempre sul piede d'addio che potrebbe dare margine a Marotta e Ausilio per piazzare l'affondo", si legge. Il profilo numero uno è proprio quello del centravanti neroverde.