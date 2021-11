Sky – Inter, strategia di mercato già decisa. Perisic e Handa non sono sul tavolo ma…

Il club nerazzurro non ha intenzione di fare grossi interventi a gennaio al netto delle opportunità che potrebbero arrivare

"Ci sono poi Perisic e Handanovic. I rinnovi del croato e del portiere sloveno non sono al momento sul tavolo dell'Inter: i loro contratti scadono a giugno. Ma le loro posizioni non saranno comunque lasciate cadere nel dimenticatoio. E a proposito di portieri gennaio sarà il mese di Onana. Sarà definito il suo arrivo per la prossima stagione. L'estremo difensore è stato bloccato già la scorsa stagione. Questa la strategia dell'Inter perché la rosa rimane è importante e con valide alternative che possano consentire ad Inzaghi di non avere mai la coperta troppo corta. Per un mercato di gennaio soft al netto di opportunità irrinunciabili ma alle giuste condizioni", spiegano a Skysport.