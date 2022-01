Inter stregata da Frattesi: “Ad Appiano sono convinti di essere di fronte a…”

Tutto su Davide Frattesi. L'Inter non ha il minimo dubbio su chi dirottare attenzioni e investimenti nel reparto di centrocampo

Tutto su Davide Frattesi. L'Inter non ha il minimo dubbio su chi dirottare attenzioni e investimenti nel reparto di centrocampo per la prossima stagione. Il mediano del Sassuolo, scrive la Gazzetta dello Sport, in casa nerazzurra è considerato il nuovo Barella:

"Non dimentichiamo che, da almeno un paio di mesi, l’Inter si è messa sulle tracce di Davide Frattesi, convinta di essere di fronte a un altro Barella (inserimenti, fisicità, interdizione, gol). Quindi, l’idea di un pacchetto completo (prendi due e paghi tanto) non è poi così peregrina, considerando che a luglio potrebbe andar via Vidal e una rivisitazione a centrocampo sarebbe all’ordine del giorno. Ricordiamo che per Frattesi, in caso di cessione, il 30 per cento spetterebbe alla Roma e anche per questo motivo il Sassuolo ha intenzione di far lievitare a dismisura il valore del cartellino".