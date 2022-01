L’Inter studia il gran colpo: “Quasi 30mln in cassa per provare a portare Vlahovic a Milano”

Non è affatto tramontato il sogno dell'Inter di provare a portare Dusan Vlahovic in nerazzurro la prossima estate

Non è affatto tramontato il sogno dell'Inter di provare a portare Dusan Vlahovic in nerazzurro la prossima estate. L'attaccante della Fiorentina è un vero pallino di Marotta (che ha ammesso nei mesi scorsi di averci pensato dopo la partenza di Lukaku) e, secondo Il Giorno, potrebbe provarci a fari spenti, dato che in estate partiranno Vidal e Sanchez, due che hanno ingaggi pesantissimi (15 milioni di euro netti complessivi). Un risparmio di quasi 30 milioni di euro utili per provare l'assalto: