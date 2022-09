CM – Inter, suggestione Stankovic per la panchina: “Bisogna tenere conto che…”

Negli ultimi giorni si è parlato anche della suggestione Dejan Stankovic per la panchina dell’Inter. Uno scenario su cui si è soffermato anche calciomercato.com oggi, che ha accostato il nome dell’ex centrocampista anche alla panchina della Sampdoria. Ecco la situazione in chiave Inter.

“C’è quella che ad ora è solo una suggestione: il ritorno all’Inter da tecnico, al posto di Inzaghi come vorrebbero molti tifosi, chiaramente ancora affezionati all’ex numero 5 campione d’Italia, d’Europa, di tutto con la maglia nerazzurra. La soluzione sarebbe meno pesante economicamente rispetto a nomi come Tuchel e Pochettino, ma bisogna tenere presente che, messa da parte una certa irritazione e comprensibile insoddisfazione per i risultati e la gestione del gruppo, la dirigenza dell’Inter è intenzionata a confermare la fiducia a Simone Inzaghi, che aspetta a braccia aperte il rientro di Lukaku per inserirlo nel suo meccanismo. E magari affrontare Stankovic nel prossimo Inter-Sampdoria, alternative permettendo…”, si legge.