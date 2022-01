Inter, fissato summit dirigenza-Inzaghi. Arriva una punta? Due opzioni

L'Inter, che come altre big non ha chiuso acquisti, farà un summit nei prossimi giorni per pianificare eventuali manovre

Matteo Pifferi

Manca una settimana alla fine del mercato invernale e l'Inter, che come altre big non ha chiuso acquisti, farà un summit nei prossimi giorni per pianificare eventuali manovre. "Domani o più probabilmente martedì, Marotta, Ausilio e Baccin si ritroveranno con Inzaghi per fare il punto della situazione. E la prima parola spetterà al tecnico", spiega il Corriere dello Sport. Molto dipenderà dall'idea che Inzaghi ha su Sensi, il cui futuro potrebbe essere alla Sampdoria.

Punta low cost

In avanti, invece, Inzaghi ha già definito l'identikit dell'attaccante pronto per l'uso. I nomi, al momento, sono due: Caicedo, che gioca poco al Genoa e conosce già Inzaghi, o Salcedo, anche lui escluso dalle rotazioni di Thiago Motta allo Spezia e pronto, nel caso, a tornare a Milano. "Altri nomi? Di sicuro, non verrà preso qualcuno tanto per", conferma il CorSport.