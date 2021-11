CM – Non solo Insigne, l’Inter guarda agli svincolati: ecco i quattro nomi

La dirigenza nerazzurra è alla ricerca di rinforzi per la rosa di Simone Inzaghi: ecco quattro profili per l'estate

Simone Inzaghi aspetta rinforzi per la sua Inter. Già a gennaio la dirigenza proverà a migliorare la rosa nerazzurra, ma per giugno le manovre sono già partite. In particolare, svela Calciomercato.com, quelle per gli svincolati: “L'Inter è vigile sul mercato, specialmente quello dei giocatori che si svincoleranno a giugno. La dirigenza nerazzurra segue con attenzione diversi profili di questo tipo, compatibili con le esigenze tattiche dell'allenatore Simone Inzaghi. Sul taccuino del ds Giuseppe Marotta ci sono il portiere Andrè Onana, il difensore Matthias Ginter, il centrocampista offensivo Jesús Corona e l'attaccante Lorenzo Insigne”.