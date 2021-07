Sky – Joao Mario, c’è la svolta? Benfica a Milano per chiudere con l’Inter: le ultime

Le prossime potrebbero essere le ore decisive per il futuro di Joao Mario, centrocampista portoghese di proprietà dell'Inter

Le prossime potrebbero essere le ore decisive per il futuro di Joao Mario, centrocampista portoghese di proprietà dell'Inter e nell'ultima stagione in prestito allo Sporting Lisbona, club con cui ha vinto il campionato in Portogallo.

Secondo quanto scrive gianlucadimarzio.com, infatti, il Benfica, dopo aver raggiunto nei giorni scorsi un'intesa con il calciatore, è volato a Milano per provare a chiudere la trattativa con l'Inter per il cartellino del centrocampista (sulla base di 7,5 milioni circa, ovvero la richiesta dei nerazzurri). Per Joao Mario, esplicita richiesta dell'allenatore Jorge Jesus, si è mosso anche Rui Costa, ds delle aquile lusitane ed ex calciatore del Milan dal 2001 al 2006.