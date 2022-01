Inter, svolta sinistra: “Dopo Gosens arriva talento giovane. Cambiaso? Emerge pure altro nome”

Ivan Perisic saluterà l'Inter al termine di questa stagione. Ecco perché la fascia sinistra del 22-23 potrebbe essere del tutto diversa

Con ogni probabilità, Ivan Perisic saluterà l'Inter al termine di questa stagione. Le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno procedono a rilento, e le possibilità che il rapporto si interrompa crescono ogni giorno di più. Ecco perché la fascia sinistra nerazzurra della prossima stagione potrebbe essere completamente diversa da quella attuale. L'arrivo di Gosens è già realtà, ma non sarà il solo rinforzo: come vi abbiamo riportato, è forte l'interesse nei confronti di Andrea Cambiaso del Genoa. Ma, secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter sta facendo valutazioni approfondite anche su Fabiano Parisi, 21enne dell'Empoli:

"Sugli esterni, invece, il progetto è stato anticipato rispetto al previsto: dall’Atalanta è arrivato Gosens per raccogliere l’eredità di Perisic, la cui permanenza è in forte discussione a causa del contratto in scadenza a giugno. Se il croato non rinnoverà (ma l’Inter spera di poter raggiungere un’intesa) partirà la caccia a un profilo giovane e di prospettiva, in grado di far tirare il fiato a Gosens. In questo senso, continua a intrigare il 21enne Fabiano Parisi (Empoli)", si legge.