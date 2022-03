Inter, questo addio da 20/25 milioni per far spazio a Bremer: switch pronto

Un addio per finanziare il colpo Gleison Bremer. È lo scenario su cui ragionano i dirigenti dell’Inter per l'estate

Un addio per finanziare il colpo Gleison Bremer. È lo scenario su cui ragionano i dirigenti dell’Inter, decisi a puntare sul centrale di proprietà del Torino. Ne parla così Calciomercato.com: “Stefan de Vrij è l'indiziato numero uno a partire per fare spazio a Gleison Bremer. Uno switch al quale l'Inter ha aperto anche grazie alla promessa di Raiola, che ha assicurato ai nerazzurri di far arrivare un'offerta da almeno 20/25 milioni”, si legge.