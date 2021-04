AS conferma: Tagliafico piace all’Inter. Lui ha un patto con l’Ajax e c’è il prezzo giusto

Il giornale spagnolo parla dell'argentino che piacerebbe anche al club nerazzurro e sottolinea che il club olandese lo lascerebbe partire

Nicolas Tagliafico sarà tra i giocatori più ricercati del prossimo mercato. Lo scrive AS che sottolinea come la sua tappa all'Ajax sembra giungere al termine. L'argentino "gioca con la sua nazionale, è un difensore con un curriculum da Champions e di comprovata qualità. Ci sono diverse squadre europee che hanno chiesto di lui e sono entrate in competizione per il suo cartellino", sottolinea il quotidiano sportivo spagnolo.

In questo senso, il giornale conferma che Leeds e Inter sono gli ultimi due club che si sono uniti al gruppo di chi vorrebbe il 28enne. Aveva firmato il rinnovo fino al 2023 ma era un gentlemen's agreement fatto con i dirigenti del club olandese. Lo spiega lo stesso AS: "L'Ajax è consapevole che Tagliafico ha l'ambizione di mettersi alla prova in un campionato più importante e faciliterà, per quanto possibile, la sua partenza la prossima estate. In tal senso, il prezzo da pagare è di circa 15 milioni, come si è appreso. Con quella cifra, accettabile anche con la pandemia, Ajax sarebbe felice di mantenere la parola data. Il giocatore ha avuto serie possibilità di lasciare la squadra nel recente passato, ma non ha mai forzato la situazione con l'Ajax e ora tocca al club ricambiare", si legge.