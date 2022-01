Affare alla Calhanoglu? Marotta tentato dal colpo in mezzo a zero: “Può parlare con l’Inter”

Marotta si è sempre detto fiducioso: "Non è necessario spendere di più per vincere". E l'ad sport dell'Inter si è messo subito al lavoro

Marotta si è sempre detto fiducioso: "Non è necessario spendere di più per vincere". E l'amministratore delegato sport dell'Inter si è messo subito al lavoro per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione senza fare follie. La dimostrazione è nell'operazione Onana e in quella ben avviata per Ginter. Ma per i colpi a zero in vista della prossima stagione potrebbe non essere finita qui, dato che calciomercato.com fa anche il nome di Filip Djuricic, in scadenza di contratto con il Sassuolo: