Inter, mercato stellare: ecco 183,5 mln in più. Marotta può chiudere il clamoroso doppio colpo

Un tesoro, da affiancare al bugdet che verrà messo a disposizione dal presidente Steven Zhang, che potrebbe essere l’antipasto di un mercato davvero stellare. L’Inter si prepara ad affrontare la prossima campagna acquisti con tutte le intenzioni di regalare ad Antonio Conte una rosa competitiva ai massimi livelli, che possa lottare per la vetta sia in Italia che in Europa.

Quel tesoro a cui si fa riferimento potrebbe arrivare dai tanti giocatori in prestito in giro per l’Europa. Da Icardi a Perisic, da Nainggolan a Joao Mario a Dalbert. Un totale di 183,5 milioni di euro potenziali che farebbe le fortune di qualsiasi club. Una somma cospicua che che l’Inter è pronta a investire su nomi importanti. Uno su tutti: Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, Nainggolan e Dalbert potrebbero anche rientrare nell’offerta alla viola per l’azzurro, inseguito anche dalla Juventus. L’emittente riferisce l’offerta pronta: 30 milioni più i cartellini dei due nerazzurri. In base a come si incastreranno i tasselli, però, potrebbero aumentare le chance di arrivare anche a Sandro Tonali. Ecco, nel dettaglio, tutti i giocatori che potrebbero garantire la somma di 183,5 milioni di euro all’Inter.

Icardi (PSG): prestito con diritto di riscatto a 70 mln

Perisic (Bayern Monaco): prestito con diritto di riscatto a 20 mln

Nainggolan (Cagliari): prestito secco, con incasso in caso di eventuale cessione di 20 mln

Dalbert (Fiorentina): prestito con diritto di riscatto a 12 mln

Lazaro (Newcastle): prestito con diritto di riscatto a 23,5 mln

Joao Mario (Lokomotiv Mosca): prestito con diritto di riscatto a 18 mln

Pinamonti (Genoa): prestito con obbligo di riscatto a 18 mln

(Fonte: Sport Mediaset)