CM – Inter, ecco i due fattori per arrivare a Thuram già a gennaio

Due fattori per portare Marcos Thuram all'Inter già nel mercato invernale. Calciomercato.com svela lo scenario per il colpo

Due fattori per portare Marcos Thuram all'Inter già nel mercato invernale. Calciomercato.com svela lo scenario per il colpo, con Marotta e Ausilio al lavoro per provare a regalare a Simone Inzaghi l'atteso rinforzo nel reparto d'attacco.

"Ausilio e Marotta lo porterebbero a Milano già a gennaio, tuttavia è molto complesso che ciò possa accadere. Non impossibile, ma difficile, perché prima sarebbe necessario sfoltire l rosa e ricavarne qualcosa in termini di liquidità (servono una decina di milioni) . Ecco, forse l’eventuale cessione di Gosens potrebbe aiutare, ma è ancora presto per delineare bene il quadro della situazione. Prendere Thuram a zero, a giugno, è l’altra ipotesi, ma bisognerà raggiungere un accordo con il calciatore e con il suo agente, che però adesso vogliono prima vedere come andrà il Mondiale", si legge.