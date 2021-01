Marotta ha scelto il colpo a zero: “L’Inter fa il tifo affinché rifiuti ogni destinazione”

L’uscita dal per un affaticamento di Romelu Lukaku, ha fatto di nuovo emergere un problema nell’organico dell’Inter: manca un vero e proprio sostituto del centravanti belga. Ecco perché il club nerazzurro si sta già muovendo per il rinforzo ideale in estate in questo senso: “Arek Milik è il primo obiettivo alla voce svincolati di Beppe Marotta – spiega Tuttosport -. Ieri, sull’argomento, è intervenuto Cristiano Giuntoli, ds del Napoli per fare il punto della situazione: «Sappiamo che l’entourage di Milik sta parlando con qualche club, sperando ci porti qualche soluzione che vada bene a tutti, società compresa». L’Inter – come la Juventus – fa il tifo affinché il polacco continui a rifiutare ogni destinazione per poterlo trattare da svincolato“.