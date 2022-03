Inter, futuro di questo titolare è in bilico: “Non ci sono tracce di rinnovo”

Un titolare può dire addio in estate nell’Inter. Lo svela oggi La Gazzetta, che fa il punto su chi resta, chi può partire e chi saluterà

Un titolare può dire addio in estate nell’Inter. Lo svela oggi La Gazzetta dello Sport, che fa il punto su chi resta, chi può partire e chi sicuramente saluterà. Ecco il nome fatto dalla rosea oggi: “In bilico va considerato anche il futuro di De Vrij: non ci sono tracce di approcci per allungare il contratto oltre la scadenza del 2023, basta questo per capire che l’olandese potrebbe salutare”, si legge.