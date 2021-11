Inter, non solo parametri zero in entrata: questo titolare è dato per partente

Un titolare della squadra di Simone Inzaghi può salutare l'Inter al termine della stagione: ecco la situazione

Un titolare della squadra di Simone Inzaghi può dire addio al termine della stagione. I dirigenti dell’Inter si stanno muovendo per colpi in entrata e non solo, come riporta La Gazzetta dello Sport: “Per i possibili parametri zero da acquistare, ci sono quelli che potrebbero partire. Si parla dei due croati, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic: sul primo si è al lavoro, il secondo è dato ormai per partente”, si legge.