Inter-Torino, nei discorsi per Bremer si parla di Dimarco e Pinamonti: lo scenario

Dialoghi in corso sull’asse Inter-Torino. Le parti sono al lavoro per trovare la quadra per l’arrivo a Milano di Gleison Bremer, ma non solo

Alessandro Cosattini

Dialoghi in corso sull’asse Inter-Torino. Le parti sono al lavoro per trovare la quadra per l’arrivo a Milano di Gleison Bremer, primo obiettivo per rinforzare la difesa nerazzurra. Ne parla oggi Tuttosport, che entra nei dettagli della situazione:

“Fin qui il club granata si è concentrato sugli esterni di piede sinistro, discutendo a più riprese sia per Dimarco dell’Inter che per Yilmaz del Besiktas. Il problema, nel primo caso, è la penuria di uomini di fascia mancina per i nerazzurri, se da Milano dovessero - come sembra - partire sia Perisic che Bastoni, quest’ultimo centrale dirottabile sulla corsia. Il Toro nei discorsi con l’Inter per Bremer, sul quale sta provando a tornare il Milan (i due club sono in ballo anche per Belotti ), prova comunque a insistere per il terzino allenato da Juric a Verona. Come, saltando due reparti, con i nerazzurri si batte la pista Pinamonti, approfittando della trattativa per il brasiliano. L’ex dell’Empoli non è il solo centravanti nei piani di Vagnati”, si legge.