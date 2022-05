Con Lautaro via doppio colpo. Barzaghi: “Inter, tracciato questo profilo oltre a Dybala”

Quale sarebbe la strategia dell'Inter in caso di partenza di Lautaro Martinez? Marco Barzaghi ha fatto il punto della situazione

"Qualcuno parla di un'offerta del Manchester United per Lautaro Martinez di 50 milioni di euro più Martial. L'Inter non se ne fa nulla, dato che eventualmente vorrebbe solo cash per poi andare a cercare una prima punta di peso e di area e poi, eventualmente, Dybala".