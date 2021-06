AS – Mercato Inter: Hakimi, PSG più avanti? Il Chelsea virerà su Traoré

Di lotta a due tra i due club per il cartellino del marocchino parlano anche in Spagna e per Tuchel c'è l'alternativa

Eva A. Provenzano

In Spagna parlano di Hakimi e della lotta a due tra Chelsea e PSG per aggiudicarsi il cartellino del giocatore dell'Inter. Secondo AS l'offerta del club parigino è arrivata sui 70 mln e avrebbe portato in pole i francesi rispetto al club di Abramovich che ha offerto pure delle contropartite.

La società inglese avrebbe così deciso di virare su Adama Traoré, che non ha ancora firmato il rinnovo con il Wolverhampton, e che piace in Premier League pure ai Leeds di Bielsa. 80 mln il costo del calciatore dei Wolves. Ed è proprio lui, secondo il quotidiano spagnolo, il giocatore individuato da Tuchel qualora non arrivasse Hakimi.

(Fonte: as.com)