CorSport: “Inter, tre colpi solo da formalizzare. Così è la favorita per lo Scudetto”

Il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato ma l'Inter è ad un passo dal formalizzare tre acquisti

"Onana già ingaggiato e solo da ufficializzare. Mkhitaryan che ha già detto sì e deve soltanto effettuare le visite mediche e sottoscrivere il suo contratto. Bremer bloccato addirittura dallo scorso gennaio, in attesa di sedersi a un tavolo per trovare un accordo con Cairo. Chiuso il campionato al secondo posto, a soli 2 punti dal Milan campione, l’Inter ha di fatto già messo a segno tre colpi in vista della prossima stagione. Tre colpi che danno ulteriore spessore a una rosa che in molti già ritenevano la più forte e più completa. Insomma, ce ne sarebbe abbastanza per considerare i nerazzurri immediatamente favoriti per lo scudetto. Tanto più che sullo sfondo c'è pure l'ipotesi Dybala, pista che si è accesa dopo l’incontro con un suo rappresentante, avvenuto giovedì in viale Liberazione".