CM – Inter, questi tre colpi in caso di addio di Lautaro per 90 mln: lo scenario

L'Inter ha le idee chiare in vista dell'estate. È caccia a un rinforzo per reparto sul mercato, con tre nomi su tutti in cima alla lista

L'Inter ha le idee chiare in vista dell'estate. È caccia a un rinforzo per reparto sul mercato, con tre nomi su tutti in cima alla lista del duo Marotta-Ausilio. Ma occhio a un possibile sacrificio eccellente, come riportato da Calciomercato.com: "L'Inter ha già iniziato a pianificare la strategia per il mercato estivo: Bremer, Scamacca e Frattesi sono gli obiettivi principali. Per affondare il colpo però bisognerà prima fare cassa, e tra i possibili sacrificati c'è Lautaro Martinez: per il giocatore c'è l'interesse del Liverpool, la valutazione si aggira intorno ai 90 milioni di euro", si legge.