Inter, ora Gosens e Caicedo e poi… tre colpi già in agenda per l’estate

La dirigenza dell'Inter è al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi tra gennaio e... giugno: i colpi previsti

Tre colpi di mercato in vista, già programmati, per giugno. L'Inter sta chiudendo le operazioni Robin Gosens e Felipe Caicedo per gennaio, ma pensa già alla prossima estate. Secondo quanto svelato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport, in estate si tenterà poi l'assalto per Davide Frattesi, Gianluca Scamacca e un difensore, col profilo di Gleison Bremer in prima fila.