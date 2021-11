Inter, non solo Onana: “Marotta lavora per questi due colpi a 0”

André Onana e non solo. Prosegue la caccia agli svincolati in casa Inter, alle opportunità di mercato di cui parla Marotta

André Onana e non solo. Prosegue la caccia agli svincolati in casa Inter, a quelle opportunità di mercato da cogliere di cui parla sempre Beppe Marotta. Come sottolinea Tuttosport, “il profilo di Luiz Felipe è vagliato con molta attenzione. Duttile, caparbio, lanciato da Inzaghi alla Lazio, il brasiliano (qualora non rinnovasse con i biancocelesti e oggi la forbice tra richiesta e offerta è assai ampia) sarebbe un colpo in linea con i parametri nerazzurri.