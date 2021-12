Inter, nell’agenda dei rinnovi non ci sono questi tre nomi in scadenza

Tre giocatori pronti a dire addio all’Inter a fine stagione. Sono in scadenza di contratto e - a oggi - il loro rinnovo non è previsto

Tre giocatori pronti a dire addio all’Inter a fine stagione. Sono in scadenza di contratto e - al momento - il loro rinnovo non è previsto. Lo ha annunciato Calciomercato.com: “Escludendo il classe 2003 Zanotti che ha debuttato in Serie A contro il Cagliari, gli unici nerazzurri ad aver giocato meno di 270 minuti (tre partite piene) sono Kolarov e Satriano. Nell'agenda dei rinnovi, per ora, non ci sono i nomi di Vecino, Ranocchia e D'Ambrosio. Tutti giocatori in scadenza di contratto a giugno ma ai quali Inzaghi sta ritagliando un po' di spazio”, si legge.