CM – Inter, Bremer e non solo: i tre nomi caldi per la difesa di Inzaghi

Dirigenti nerazzurri al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa dell'allenatore: ecco i profili seguiti

Tre nomi caldi per la difesa dell’Inter. Più in vista di giugno che di gennaio, ma i dirigenti nerazzurri sono già al lavoro in anticipo per anticipare la concorrenza. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.com sugli obiettivi per rinforzare il reparto arretrato: “Bremer, Ginter e Ahmedhodzic. Sono questi i tre nomi più caldi sul taccuino dei dirigenti dell'Inter per rinforzare la difesa. I contatti con il centrale del Torino sono più intensi rispetto a quelli per i centrali di Borussia Monchengladbach e Malmoe, ma che possono invece usufruire dei vantaggi per il decreto crescita”.