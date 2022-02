Inter, occhi su Bologna-Empoli: tre osservati speciali per il futuro

Radar puntati su Bologna-Empoli in questo turno di campionato per i dirigenti dell’Inter. Sono tre gli osservati speciali

Radar puntati su Bologna-Empoli in questo turno di campionato per i dirigenti dell’Inter. Sono tre gli osservati speciali in particolare, per presente e futuro dei nerazzurri. Nei padroni di casa è sempre monitorato con attenzione Mattias Svanberg, classe 1999 autore fin qui di 3 gol e 2 assist in 22 partite. Nell’Empoli invece c’è Fabiano Parisi, classe 2000 visionato per la fascia sinistra. E Andrea Pinamonti, in prestito proprio dai nerazzurri. L’Inter continua a monitorare la sua crescita.