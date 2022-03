Inter, tre priorità precise sul mercato: “Ecco i profili per l’estate”

Testa al campo, ma anche al mercato verso la nuova stagione. Con tre obiettivi di mercato su tutti per l’Inter

Testa al campo, ma anche al mercato verso la nuova stagione. Con tre obiettivi di mercato su tutti per l’Inter, svelati da Fabrizio Biasin a calciomercato.it: “Il club al momento ha queste tre priorità: una prima punta, in alternativa o con Dzeko, un vice-Brozovic e un difensore centrale”. Sono questi i tre principali obiettivi di mercato dei nerazzurri. Un colpo alla Bremer per rinforzare la difesa, un giovane da far crescere in mediana alle spalle di Brozo e un profilo alla Scamacca per l’attacco.