In Turchia – Il Wolverhampton prova l’affondo per Cakir: “Ma c’è anche l’Inter”

Ci sarebbe anche l'Inter sulle tracce di un portiere che nelle ultime settimane si è messo in evidenza a livello europeo

Nonostante il deludente Europeo disputato dalla sua Turchia, Ugurcan Cakir, portiere di 25 anni del Trabzonspor, si è messo in luce con buone prestazioni nella rassegna continentale. Tanto che, come riportato da Sporx, il classe 1996 sarebbe entrato nel mirino di molti club europei.

In particolare, su di lui avrebbe messo gli occhi il Wolverhampton, alle prese con la trattativa per la possibile cessione di Rui Patricio alla Roma. Secondo la testa, però, in corsa ci sarebbero anche Monaco, Inter e Tottenham. In presenza di un'offerta soddisfacente, il club turco sarebbe disposto a privarsi del calciatore.