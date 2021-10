L’Eto’o Academy, l’Ajax: tutto su Onana. Respinto da un club italiano per un motivo assurdo

Ormai non ci sono più dubbi, sarà André Onana a difendere la porta dell'Inter a partire dalla prossima stagione. Tutto sul portiere camerunese

Ormai non ci sono più dubbi, sarà André Onana a difendere la porta dell'Inter a partire dalla prossima stagione. Il club nerazzurro ha bloccato il portiere dell'Ajax che ha il contratto in scadenza nel 2022. Onana arriva nel campionato italiano con 5 anni di ritardo e il motivo è davvero incredibile: "Tre anni fa, dopo che l’Ajax ha perso la finale in Europa League contro il Manchester United, ho parlato con un club italiano di un possibile trasferimento. Non dirò quale club, ma le trattative sono andate bene. Fino a quando il direttore sportivo del club ha chiamato il mio agente. 'Pensiamo che Onana sia un grande portiere, ma purtroppo non possiamo prenderlo. Un portiere nero causerebbe troppi problemi coi nostri tifosi'", ha spiegato il portiere.

"Nel 2015 l’Ajax decide di strapparlo alla concorrenza facendolo trasferire ad Amsterdam per poterlo aggregare allo Jong Ajax in Eerste Divisie. Onana diventa immediatamente titolare. Con l'Ajax Onana colleziona 204 presenze, vince due campionati, due coppa d'Olanda e una Supercoppa. Per lui anche 36 presenze in Champions, 17 in Europa League e 18 con il Camerun. Perché il ragazzo ormai è inamovibile pure in nazionale. Anche se al momento non sta giocando a causa di una squalifica che scade il 3 novembre. Tracce di furosemide, un diuretico, erano state trovate nelle urine del portiere il 30 ottobre scorso, durante un controllo senza preavviso, ma l’Ajax ha affermato che Onana si sentiva male e aveva assunto per errore farmaci destinati alla moglie".