CorSera – Inter, concorrenza per Udogie: Conte rischia di far saltare il banco

Concorrenza inglese per Destiny Udogie, tra i preferiti di casa Inter per rinforzare le fasce. Troppo alto il prezzo dell’esterno per i nerazzurri, ma non per il Tottenham di Antonio Conte. Ne parla così oggi il Corriere della Sera: “Sarà difficile parlare di sconto in casa Udinese per Udogie. Il classe 2002 ha tanti estimatori, ma nei piani dei friulani non sarebbe prevista la partenza. A rischiare di far saltare il banco è però il Tottenham di Paratici e Conte, che stanno seriamente valutando l’ipotesi di acquistare il giocatore. È stato registrato il gradimento, ma non ancora l’offerta, per il giocatore tra protagonisti assoluti dello scorso campionato”, si legge.