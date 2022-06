Inter-Chelsea, chiuso l’affare Lukaku: ecco quando arriverà l’ufficialità

"L’ufficialità arriverà oggi o più probabilmente domani. Ma il colpo è stato chiuso ieri. L’affondo decisivo si è materializzato alla presenza dell’avvocato Sebastien Ledure, fisicamente nella sede dell’Inter. È lui, l’uomo di fiducia di Lukaku dopo la rottura con l’agente Federico Pastorello, ad aver condotto in prima persona la trattativa, di fatto sostituendosi quasi alla dirigenza del club inglese, in un momento di transizione tra la vecchia e la nuova proprietà, mettendo in piedi un dialogo che altrimenti sarebbe stato impossibile".