Inter, ultimatum per Skriniar al PSG. Sprint per Bremer, poi altro colpo in difesa

Alessandro Cosattini

La fase dell’attesa. Il PSG è fermo per Milan Skriniar, ma l’Inter ha fretta di chiudere per Gleison Bremer e spera nel rilancio in tempi brevi del club francese per lo slovacco. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle due trattative: la cessione illustre nerazzurra da un lato, il nuovo che rinforzerà la difesa di Simone Inzaghi dall’altro. E il colpo Bremer non è il solo per il reparto arretrato nerazzurro.

Ultimatum per Skriniar

“L’Inter ha fatto sapere al Psg, attraverso gli intermediari al lavoro sull’affare, di voler accelerare. Potremmo definirlo un ultimatum, che in termini di mercato suona sempre bene: chiarezza, in un senso o nell’altro, nel giro di una settimana. Il Psg è fermo all’offerta di 60 milioni, con l’inserimento di una contropartita. Per chiudere ne servono almeno 70 cash, questa è la posizione di Zhang. Se il rilancio non dovesse arrivare, la stessa società nerazzurra si sentirà in dovere di cercare altre soluzioni in uscita, magari sempre all’interno del reparto difensivo o nel settore degli esterni, magari legate al nome di De Vrij o a quello di Dumfries. Skriniar vorrebbe chiarezza subito, in un senso o nell’altro, la telenovela non piace neppure a lui. E non piace all’Inter, appunto.

Poi due colpi in difesa

È evidente come i soldi di Skriniar saranno dirottati, almeno parzialmente, sull’acquisto di due difensori. E i nomi sono stati individuati da tempo: Bremer e Milenkovic. Le tempistiche coincidono. Sul brasiliano ieri c’è stato un incontro - non il primo - tra i due club, nello specifico tra il d.s. del Torino Vagnati e il collega nerazzurro Piero Ausilio. Non è stato risolutivo, ma è servito a imbastire i contorni dell’affare: si è parlato anche di una possibile contropartita, legata al nome di Casadei, che però l’Inter non vuole cedere a titolo definitivo. I nerazzurri vogliono accelerare. Ecco perché il club nerazzurro a breve chiederà un incontro ai vertici del club granata, da programmare la prossima settimana. L’obiettivo è chiudere. Marotta vuole accelerare. E ha bisogno di farlo per evitare inserimenti di altri club su Bremer: sullo sfondo si è mossa anche la Juventus, che pure ragiona principalmente su Koulibaly. Attenzione, nel mercato valgono le finte e le controfinte. Ma se è vero che Bremer ha da tempo un accordo con i nerazzurri - quinquennale da tre milioni a stagione -, non si può neppure escludere l’inserimento di altre squadre.

È un discorso che tocca anche il nome di Milenkovic: il serbo ha un patto con i nerazzurri, ma nelle ultime ore è stato sondato anche dal Napoli. In linea teorica, tutte le strade sono tracciate per la conclusione. Ma non c’è più voglia di allungare i tempi. Magari la mossa Inter servirà a smuovere il Psg, preso nei suoi problemi interni di gestione. Basta telenovele, è l’ora di andare a vedere come finisce la storia”, si legge sulla rosea.

(Fonte: Gazzetta dello Sport)