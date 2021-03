Inter, Di Marzio: “Sanchez, così Ausilio a Courmayeur ha convinto lo United”

Dal sito del noto giornalista arriva un retroscena sulla trattativa tra i dirigenti nerazzurri e il club inglese per il riscatto del cileno

Eva A. Provenzano

Conte lo ha incitato a trovare la continuità che serve, a livello fisico e di gol. Perché gli serve l'aiuto di tutti per restare dove si trova in questo momento e conservare il primo posto in classifica. La doppietta di Alexis Sanchezha messo in mostra quanto l'allenatore aveva detto alla vigilia della sfida contro il Parma quando aveva affermato che il cileno sta vivendo un momento di forma importante.

Il giocatore era arrivato in prestito all'Inter nel 2019 e il riscatto sembrava veramente difficile inizialmente visto i costi del cartellino e l'ingaggio del giocatore. Ma nell'ultima parte della scorsa stagione aveva convinto il club nerazzurro a puntare su di lui. Di quella volta in cui è stato riscattato dallo United parla Gianluca Di Marzio sul suo sito. In particolare si parla di un retroscena legato alla trattativa per il passaggio definitivo all'Inter.

"Luglio 2020. In un albergo a Courmayeur si erano ritrovati in gran segreto Ausilio, Baccin e Judge, l’uomo mercato del Manchester United. Era l’unico posto disponibile, causa disposizioni anticovid: “Dobbiamo vederci assolutamente, o non ne veniamo a capo”. Quel giorno, Inter e Manchester United avevano capito una cosa: o sarebbe andata, o non se ne sarebbe fatto nulla", si legge grandhotelcalciomercato.com.

La cifra richiesta dal club inglese era tra i 15 e i 20 mln, una cifra che il club non poteva spendere. Ma l'ingaggio del cileno pesava sul bilancio dello United per sessanta mln lordi. "È un’occasione troppo ghiotta, non potete lasciarvela sfuggire così”, avevano detto i dirigenti nerazzurri ai colleghi inglesi. Judge così aveva aperto alla felice conclusione. "Con 7 milioni di euro netti al giocatore per tre anni, un cartellino pagato quasi zero e un risparmio notevole per lo United".

A gennaio l'Inter ha valutato Dzeko. Soprattutto perché era stata la Roma a proporre l'attaccante ai nerazzurri dopo la rottura con Fonseca. E si era parlato di uno scambio con Sanchez. Che però è rimasto. E ora Conte spera trovi la continuità che gli serve per tenere l'Inter ai piani alti.

"(Fonte: grandhotelcalciomercato.com)