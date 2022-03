Centrocampo, Xeka, Veretout e Frattesi i nomi. Ma l’Inter valuta altro colpo: “E’ il preferito”

L'Inter, nella prossima sessione estiva di calciomercato, andrà come noto a caccia di un profilo che completi il centrocampo di Inzaghi

"Nel caso in cui invece Ausilio e Baccin volessero puntare su un giovane, il preferito sarebbe Kristjan Asllani che tanto sta facendo bene all’Empoli: qui potrebbe rientrare in gioco come pedina per uno scambio di prestiti Lucien Agoumé che, dopo l’ottima stagione al Brest, potrebbe fare un altro anno di apprendistato stavolta in Serie A prima di rientrare all’Inter dalla porta principale e l’Empoli, in tal senso, è quanto meglio possa offrire il nostro campionato per i giovani di prospettiva (...). A chiudere il cerchio, un altro ragazzotto finito sotto i riflettori degli 007 interisti, ovvero Morten Hjulmand, 22enne danese che tanto bene sta facendo al Lecce".