Inter, valutazioni in corso su Dimarco: si attende la prima mossa del Verona

Ancora da definire il futuro dell'esterno mancino classe '97: il club scaligero vanta un diritto di riscatto da 6 milioni di euro

L'ottima stagione di Federico Dimarco non sta passando di certo inosservata: l'esterno classe '97 si sta affermando come uno dei migliori laterali mancini del calcio italiano, e il suo futuro è ancora tutto da scrivere. L'Inter, proprietaria del suo cartellino, segue con grande interesse i suoi miglioramenti, ma attende prima di conoscere le mosse del Verona, che vanta un diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Così scrive Tuttosport:

"L'Inter ha seguito con attenzione la crescita di Dimarco a Verona e non è escluso che possa riportarlo alla base, soprattutto se il club del presidente Setti non eserciterà il diritto di riscatto. Qualora invece il Verona acquistasse Dimarco per 6 milioni, l'Inter avrebbe davanti a sé due strade: ricomprarlo sfruttando il contro-riscatto in suo favore (investimento di poco superiore a quello che incasserà), oppure sperare che la società scaligera ceda poi il terzino a un'altra squadra, visto che all'Inter andrà il 50% della futura rivendita".