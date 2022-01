Inter, Vecino nel mirino della Lazio: le condizioni dell’addio a gennaio

Il centrocampista uruguaiano è in scadenza di contratto con l'Inter a fine stagione e piace alla Lazio di Sarri

Le strade di Matias Vecino e l'Inter potrebbero separarsi. In estate o addirittura già nel mercato di gennaio. Il centrocampista uruguaiano ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento il rinnovo non è nei piani del club nerazzurro.