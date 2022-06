Inter, sorpresa in uscita: “Etichetta con scritto ‘vendesi’, si cercano offerte”

Inter in cerca di offerte per un giocatore. Lo svela oggi La Gazzetta in un dettagliato focus sulle mosse a centrocampo dei nerazzurri

Inter in cerca di offerte per un giocatore. Lo svela oggi La Gazzetta dello Sport in un dettagliato focus sulle mosse a centrocampo dei nerazzurri in chiave mercato: “Non solo l’addio del cileno Vidal e dell’uruguaiano Vecino, in questo centrocampo cangiante potrebbe muoversi qualcun altro in uscita: anche Roberto Gagliardini ha un’etichetta con scritto “vendesi” dietro alla schiena e si cercano acquirenti. In quel caso, bisognerà trovare un’altra riserva di gran lusso, un quasi-titolare che consentirebbe a Barella di ricaricare ogni tanto le pile che consuma ogni partita”, si legge.