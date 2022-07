Inter, né Skriniar né un altro difensore: “Ora è questa la priorità sul mercato”

Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: “La priorità, semmai, è quella di sistemare quei giocatori da tempo in uscita e che ancora si allenano alla Pinetina, quindi Pinamonti e Sanchez. Attenzione, però, anche davanti ad un incasso sostanzioso per il primo, non ci saranno ulteriori correzioni di rotta: la cifra servirà ad avvicinare il famoso attivo di 60 milioni di mercato, il cui orizzonte temporale è stato spostato ormai al 30 giugno 2023”, si legge.